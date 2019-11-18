Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - "TechAnkara Proje Pazarı 2019"
TechAnkara Proje Pazarı 2019 etkinliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın stantları gezmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.
18.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:21
TechAnkara Proje Pazarı 2019 etkinliği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın stantları gezmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - "TechAnkara Proje Pazarı 2019"