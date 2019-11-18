Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - "TechAnkara Proje Pazarı 2019"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - "TechAnkara Proje Pazarı 2019"

TechAnkara Proje Pazarı 2019 etkinliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın stantları gezmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.

18.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay -

TechAnkara Proje Pazarı 2019 etkinliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın stantları gezmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - "TechAnkara Proje Pazarı 2019"
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