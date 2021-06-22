Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.

Görüşmede, TBB ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliğinin ülke genelindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

TBB öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyelerle başlatılan iş birliği çalışmalarının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasında kardeş belediye ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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