Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."

07.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, 'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."

Kaynak: AA

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