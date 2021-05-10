Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'u kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor'u kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor camiasını tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen iki köklü kulübümüz Adana Demirspor ve Giresunspor'u, futbolcularını, teknik heyetlerini ve tabii ki taraftarlarını tebrik ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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