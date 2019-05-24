Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti

- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı...

- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet'teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti
Kaynak: AA
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