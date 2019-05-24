Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti
- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı...
- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet'teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.
Kaynak: AA