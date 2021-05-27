Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğin ardından Oktay, Dagalo'ya Külliye'yi gezdirdi.

İkili, Külliye'nin terasında kısa bir yürüyüş yaptı. Bu sırada Fuat Oktay, Dagalo'ya, Külliye ve Ankara hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler