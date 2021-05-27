Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay ve Dagalo arasında baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

Heyetler arası görüşmelere, Türkiye tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sudan tarafından, Tarım ve Orman Bakanı Altahir İsmail Muhammed Harbi, Hayvan Kaynakları Bakanı Hafız İbrahim Abdelnabi, Ulaştırma Bakanı Merghani Musa Hamad, Şehircilik, Yol ve Köprü Bakanı Abdallah Yahya Ahmed katıldı.

Görüşmelerin ardından Fuat Oktay ve Dagalo, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut