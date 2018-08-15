Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Dışişleri Bakanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü. Kabulde, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.
Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA