Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Muhammed Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü. Kabulde, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da hazır bulundu.

Kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et