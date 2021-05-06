Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu anda gündemimizde uzatma yok
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu anda gündemimizde uzatma yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu anda gündemimizde uzatma yok
Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda gündemimizde uzatma yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda gündemimizde uzatma yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı. Tam kapanma sürecini son derece net ve şeffaf yürüttüklerini belirten Oktay, "Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için" dedi.

'KAPANMAYI UZATMA GÜNDEMİMİZDE YOK'Oktay, kapanmanın 19 Mayıs ile birleştirilerek uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Şu anda böyle bir şey yok. Bizim bununla ilgili kararları verdiğimiz kabineye tüm veriler gelir, kabinede değerlendirilir. Sonrasında nihai karar verilir. Şu anda gündemimizde uzatma yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık" diye konuştu.Vatandaşlardan, esnaftan ve uzmanlardan gelen talepleri değerlendirerek tam kapanma sürecine girildiğini belirten Oktay, "Şu anda 25 bin rakamlarını gördük ve kısmet olursa bugünden sonra da daha aşağısını göreceğiz. Bizim asıl hedefimiz 5 bin. Dolayısıyla bu önümüzdeki 1 haftayı çok daha kurallara da riayet ederek geçirmeliyiz" ifadesini kullandı.'SON DERECE MEMNUN EDİCİ'Oktay, yerli aşı çalışmalarının da ilk andan itibaren ilgili kesimlerle yürütüldüğünü, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile aşı çalışmalarını sıkı takibe aldıklarını söyledi. Oktay, "Toplam 18 aşı çalışması var Türkiye'de. 7'si başvuru aşamasına gelmişti. Bunları daha yakın takibe aldık. 7 firmadan 4'ü klinik aşamasıyla ilgili onayı almış durumda. Bu son derece memnun edici bir gelişme. Kayseri'deki aşı mayıs ayı içinde nihai aşamaya gelecektir. Hatırlatma dozu olarak nitelendirilen 3'üncü dozu yerli aşı ile uygulamak istiyoruz" dedi.MHP'NİN ANAYASA ÇALIŞMASIMHP'nin 100 maddelik anayasa teklifini değerlendiren Oktay, "Biz bundan son derece mutlu olduk. Yani bu çalışmanın olması kıymetlidir. Şimdi aynı şekilde biz burada kendi çalışmamızı yapacağız. Diğer siyasi gruplardan da aynı çalışmayı yapmalarını arzu ederiz. Bu Türkiye'nin de Türk milletinin de aslında geleceği için çok ciddi bir katkı" ifadesini kullandı.'MISIR'LA BAĞ HİÇBİR ZAMAN KOPMADI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mısır'la başlayan normalleşme sürecini ilişkin ise, "Mısır ve Türk toplumları arasındaki bağ hiçbir zaman kopmadı, zaten kopması da mümkün değil. Orta Doğu'daki gelişmeler açısından, bölgedeki gelişmeler açısından da yine bir fikir teatisinde bulunması anlamında teknik heyetler bir araya geldi. İki gündür de görüşmeler devam ediyor. Ümit ediyoruz ki her iki ülkenin de çıkarına olur. Çünkü Mısır ve Türkiye tarihi bağlarla birbirine bağlı olan iki ülke ve bölgenin de iki önemli aktörü. Mısır'la Türkiye'nin birlikte hareket ediyor olması tüm bölgenin barışına çok ciddi şekilde ve kalkınmasına çok ciddi şekilde katkı verecektir" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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