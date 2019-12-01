Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
01.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...