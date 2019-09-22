22.09.2019 17:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"

Kaynak: AA