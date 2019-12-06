Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

06.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA
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