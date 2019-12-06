Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
06.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz."
Kaynak: AA