Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızı açmak ne bir tehdit ne de blöf

06.09.2019 15:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölge olmazsa sınırları açarız" açıklamasına ilişkin olarak "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin hiçbir ülkenin bekçisi olmadığını dile getiren Oktay, batıyı kast ederek "Türkiye onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir. Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle