Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit askerler için başsağlığı mesajı yayınladı

27.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:56

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, İdlib'de iki Türk askerinin şehit olduğu, ikisinin de yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA