Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Murat Nar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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