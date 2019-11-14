Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şanlıurfa'daki cephanelikteki patlamaya ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile telefonda görüştü.
Oktay, Bakan Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler ve Vali Erin'den patlamaya ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.