Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından takımın fotoğrafını paylaşarak, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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