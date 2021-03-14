Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız

14.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sağlık çalışanları için yazdığı mektubu, Twitter hesabından yayımladı. Oktay, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık sektörümüzün değerli kahramanları, dünyayı sarsan Covid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarımızın sergilediği özveri ve fedakarlık için minnettarım. Salgın sürecinde artan iş yükünüzle büyük sorumluluklar üstlenerek insanüstü bir çaba göstermektesiniz. Gece gündüz demeden, ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalarımıza şifa olmaktasınız. İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda gösterdiğiniz sebat ve gayretleriniz için sizlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Pek çok ülkede sağlık hizmetlerindeki eksiklikler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluşan belirsizlik ikliminin Türkiye'de oluşmasına el birliğiyle fırsat vermedik. Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız. Bu başarıda en büyük pay hayatını hayat kurtarmaya vakfeden tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza aittir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde reformlarla ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle ülkemizi hem sağlık alanında daha ileri taşıyacak hem de sağlık çalışanlarımızın standartlarını daha da yükselteceğiz. Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün sağlık çalışanlarımızı saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:54:55. #1.16#
title