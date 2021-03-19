Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle,...
19.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük