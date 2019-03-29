Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov Romanya Başbakanı Viorica Dancile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov
Romanya Başbakanı Viorica Dancile
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et