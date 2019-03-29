Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da
- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov Romanya Başbakanı Viorica Dancile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan...
- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov
Romanya Başbakanı Viorica Dancile
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA