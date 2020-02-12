Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Rejim güçlerini hızla Soçi Muhtırası sınırları dışına çıkartmaya...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüden TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu.
12.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kürsüden
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: AA