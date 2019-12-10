Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır.

10.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır."

Kaynak: AA
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