10.12.2019 00:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır."

Kaynak: AA