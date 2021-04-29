Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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