Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerimiz Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler