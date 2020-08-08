Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (6)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Afad ekibi ile fotoğraf çektirmesi Alandan ayrılması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir...
08.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Afad ekibi ile fotoğraf çektirmesi
Alandan ayrılması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük
Kaynak: AA