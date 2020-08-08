Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (6) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Afad ekibi ile fotoğraf çektirmesi Alandan ayrılması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Afad ekibi ile fotoğraf çektirmesi Alandan ayrılması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var, gönülden gönüle bir dostluğumuzun olduğunu gördük Kaynak: AA