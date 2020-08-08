Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.
08.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.
Kaynak: AA