Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süpürgeci'yi kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süpürgeci'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süpürgeci'yi kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100 metrede rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan milli gururumuz Zübeyde Süpürgeci'yi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süpürgeci'yi kutladı - Haberler
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