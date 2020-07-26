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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'ı konuk edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u konuk edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'ı konuk edecek
26.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u konuk edecek.

Oktay, Umurzakov'u yarın kahvaltıda ağırlayacak. Umurzakov, daha sonra beraberindeki heyetle Türk iş adamları ve bazı bakanlıklarla görüşmeler yapacak.

"Pandemi koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" programında yarın akşam konuşacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umurzakov ile salgın döneminde Özbekistan ile ekonomi ilişkilerini destekleyen Türk iş dünyası temsilcilerine onur belgelerini sunacak.

Oktay, Özbek heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde salı günü, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 61'inci eylem birinci izleme değerlendirme toplantısını yapacak. Toplantıda, 2019 Temmuz ayında gerçekleştirilen Türk-Özbek KEK 5'inci dönem toplantısında onaylanan eylem planları değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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