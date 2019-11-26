Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...