"Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik"
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"Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

'Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, orman yangınları ile ilgili devam eden çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayretlerimiz ve dualarımız ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımızla. Yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Beş Bakanımız, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz sahada cansiperane çalışmaktadırlar. Cumhurbaşkanımız her bir detayı çok yakından takip etmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bu vesileyle, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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