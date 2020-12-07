Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı...

07.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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