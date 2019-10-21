Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız."

21.10.2019 14:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik, su gibi tüm temel hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunmaktayız."

Kaynak: AA
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