Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay nikah şahitliği yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt'un kızı Rümeysa Karakurt ile Muhammed Fadıl Özler'in nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay nikah şahitliği yaptı
21.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt'un kızı Rümeysa Karakurt ile Muhammed Fadıl Özler'in nikah şahitliğini yaptı.

İncek'teki bir düğün salonunda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan nikah öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çifte tebriklerini ilettiği video mesaj izlendi.

Erdoğan, mesajında yoğun bir çalışma içerisinde bulunduğu için törene katılamadığını belirterek, "Yol arkadaşımın kız evladının düğün töreninde, nikah akdinde olmamak benim için bir üzüntü vesilesi. Allah'tan her iki gencimize dareyn saadeti diliyorum. Rabb'im mutluluklarını inşallah daim eylesin. Her iki aileye de yavrularının acısını göstermesin. Tüm davetlileri de kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." ifadesini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin kıydığı nikahın şahitliğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Alp Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

Fuat Oktay, nikahın kıyılmasının ardından yaptığı konuşmada, çifte her iki cihanda saadet dileğinde bulundu.

Düğün vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hem şahsen hem de vekaleten Cumhurbaşkanı Erdoğan adına törene katıldığını belirtti.

Erdoğan'ın mutluluk dileklerini de çifte ileten Fuat Oktay, "Güler yüzünüz daim olsun. Hayırlı olsun. Bir yastıkta kocayın" diyerek, aile cüzdanını geline verdi.

Gelin ve damat daha sonra nikah şahitleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikah törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile eski bakanlardan Taner Yıldız ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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