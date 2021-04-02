Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Bazoum'un yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katıldı.

Oktay, törenin ardından Cumhurbaşkanı Bazoum'la bir araya gelerek, Türkiye ve Nijer arasında yeni dönemde mevcut iş birliği alanlarının genişletilerek kuvvetlendirilmesi konusunda istişarelerde bulundu.

Ardından, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı General Mohammed Hamdan Dagalo ile bir araya gelen Oktay, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de nezaket görüşmesi gerçekleştirdi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Bazoum'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin en içten başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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