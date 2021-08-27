Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Oktay, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Oktay ve Vali Becel, bir süre görüş alışverişinde bulundu. - NEVŞEHİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Demet Akalın Celil Nalçakan
Spor Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:57:43. #1.16#

title