Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oktay, mesajında, "Edebiyatımızın ve fikir dünyamızın 'Üstad'ı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler