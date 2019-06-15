Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Kendilerinden bekleneni yaparlar."

Kaynak: AA
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