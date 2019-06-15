Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Seçim varsa, sözde kredi derecelendirme kuruluşları hemen rollerine bürünürler. Kendilerinden bekleneni yaparlar."
Kaynak: AA
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık
Son Dakika Haberleri
13:49 Fuat Oktay'dan Moody's tepkisi: "Hangi dönemde ne zaman bir seçim varsa sözde kredi değerlendirme...