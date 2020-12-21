Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
21.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Salondaki katılımcılar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı