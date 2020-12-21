Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı

21.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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