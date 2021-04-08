Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'i kutladı.

Oktay, Özbek'i telefonla arayarak "Hem Türkiye'nin hem de Yozgat'ın göğsünü kabarttın. Albayrağı göndere çektirdin. Göstermiş olduğun bu başarılarını canı gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler