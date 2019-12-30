Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır.
30.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır."
Kaynak: AA