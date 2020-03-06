: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin Valiliğini ziyaret etti

06.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de Valiliği ziyaret eden Oktay, Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Oktay, tören mangasını selamladıktan ve şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Su'dan brifing aldı.

Kaynak: AA

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