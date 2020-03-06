Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi sağlık turizminde pay...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi sağlık turizminde pay... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi sağlık turizminde pay...

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesini inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

06.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesini inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

(1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi sağlık turizminde pay...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler