Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Masada ve sahada olan bir Türkiye var

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin lideriyle birlikte sözü geçen bir ülke olduğunu belirterek, "Bölgesinde söz söyleyen bir Türkiye var, sözü dinlenen Türkiye var, masada ve sahada olan bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, 2020 yılında yerel kalkınma modeli kapsamında dikimi yapılan lavanta adasını ziyaret etti. Burada lavanta kesimi yapan Oktay, lavanta bahçelerini gezdi. Daha sonra ilçe meydanında Çekerek halkına seslenen Fuat Oktay, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmenin çözümünün köylerde üretimi artırmakla mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.