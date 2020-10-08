Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak

08.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Maraş'ın açılmasına ilişkin, "Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Maraş'ın açılmasına ilişkin, "Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz'in incisi Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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