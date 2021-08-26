Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü tebrik etti.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anadolu kapılarını aziz milletimize açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlu olsun. Şanlı komutan Sultan Alparslan ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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