Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, Pütürge'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.? Deprem sonrası ilgili kurumlarımız bölgede çalışmalarını titizlikle yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA