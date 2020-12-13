Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti
13.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler