Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti

13.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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