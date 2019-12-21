Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."
21.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."
Kaynak: AA