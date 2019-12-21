Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

21.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...
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