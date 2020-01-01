Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek...
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek... - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (16) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (16) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor."

Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler