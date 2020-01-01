: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek...

01.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (16) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor."

Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek kalmaz, caydırıcı bir rolü olur, taraflar bu mesajı doğru anlar."

Kaynak: AA

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