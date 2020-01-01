Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
01.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır."
Kaynak: AA