05.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."

Kaynak: AA