Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır.

05.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " ( ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile 'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."

Kaynak: AA
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